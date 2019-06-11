شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء ”اليماني” وانقطاع التواصل به منذ 3 أيام.. كيف سرب نبأ استقالته ولماذا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية يمنية أن الاتصالات الرسمية بوزير الخارجية المستقيل خالد اليماني، مقطوعة وأنه اختفى عن الأنظار منذ 3 أيام قبل أن يقوم بإعلان استقالته من منصبه عبر مراسل قناة العربية السعودية طلال الحاج في نيويورك.

وأوضحت المصادر أن الرئاسة اليمنية تحاول الاتصال بالوزير منذ 3 أيام لكن جميع هواتفه مغلقة، ولم يعرف له وجهة، حيث كانت الرئاسة اليمنية قد اتخذت قرارا بتغييره بسبب ما وصف بسوء إدارته لملف المشاورات مع الحوثيين.

وأكدت المصادر بأن اليماني قام بما وصفتها عملية “الهروب الى الأمام” وسرب خبر استقالته عبر صديقه الشخصي طلال الحاج مراسل قناة العربية الحدث في نيويورك وهي التي انفردت بنشر خبر الاستقالة.

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ونفت المصادر صحة ما يشاع عن رفض الرئيس هادي استقالة اليماني وقالت إن اليماني أقدم على اعلان الخطوة عندما علم بقرار تغييره، واستبق قرار إقالته بإعلان الإستقالة.

وتعرض الوزير اليماني لانتقادات شديدة خلال الشهرين الماضيين على نطاق واسع، حيث طالب صحفيون وناشطون باقالته، وحملوه المسؤولية عن توقيع اتفاق استوكهولم حيث كان يرأس وفد الحكومة الشرعية بحسب “الحرف28” الإخباري.

واعتبر المطالبون باقالته الاتفاق انتقاصا من الشرعية، وتزايد الغضب عقب تورط مبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث بالتلاعب بتنفيذ الاتفاق وتواطؤ المنظمة الدولية مع مليشيا الحوثي، واتهمته الحكومة بأنه بات وسيط غير محايد، وطالبت بتغييره.

المصدر: الحرف 28