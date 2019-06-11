شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الثلاثاء الموافق11 يونيو 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء557البيع | 562

الريال السعودي : شراء147| 148 أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء558البيع | 563

الريال السعودي : شراء 148البيع | 1490

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