شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من التحالف العربي إلى الأمم المتحدة بشأن اليمن ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب التحالف العربي لدعم الشرعية ي اليمن، الأمم المتحدة بتقديم تفسيرات حول تسليم الحوثيين سيارات دفع رباعي جديدة لنزع الألغام. واستغرب التحالف على لسان المتحدث باسمه “تركي المالكي”، من وصف المنظمة الأممية لمليشيات الحوثي الإرهابية بـ”الشركاء”. وتساءل “المالكي” قائلاً: “كيف أصبحت ميليشيات انقلابية شريكة للأمم المتحدة التي تعد مظلة للاستقرار والأمن الدولي؟”. وكانت الأمم المتحدة سلمت الأسبوع قبل الماضي جماعة الحوثي 20 سيارة دفع رباعي مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم مركز نزع الألغام، وهو ما أثار انتقادً واستياءً واسعاً في أوساط اليمنيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب عاجل من التحالف العربي إلى الأمم المتحدة بشأن اليمن ( تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.