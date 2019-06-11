شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة عالمية: تكشف اسبب استقال اليماني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة انباء “رويترز” عن سبب تقدم وزير الخارجية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، خالد اليماني، استقالته من منصبه يوم أمس إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.

ونقلت “رويترز” عن مصدرين في الخارجية اليمنية لم تسمهما، القول إن “اليماني قدم استقالته بعد ظهور خلافات داخل الحكومة المدعومة من السعودية بشأن طريقة التعامل مع مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية”.

وأوضحت الوكالة أن اليماني، الذي تولى المنصب في مايو 2018، قال إنه سيستقيل بعدما أشار بعض المسؤولين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أنه أخطأ لعدم انتقاده أداء مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث.

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وقال أحد المصدرين “إنه (اليماني) كان يتوقع إقالته ولذلك قدم استقالته قبل حدوث ذلك”، وفق رويترز.

يشار إلى أن الاستقالة تحتاج لموافقة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي لم يبت حتى اللحظة فيها، في حين تحدثت مصادر عن نيته تشكيل حكومة حرب مصغرة.