سريع: قادرون على تنفيذ أكثر من عملية في وقت واحد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنيّة العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء، ما أعلن عنه بالأمس مصدر في سلاح الجوّ اليمنيّ، عن تنفيذ عمليات هجومية بعدد من الطائرات المسيّرة من طراز قاصف k2 استَهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

العميد سريع أشار إلى أنّ “السلاح المسيّر استهدف مخازن أسلحة ورادارات وغرف تحكم بقاعدة الملك خالد”، موضحاً أنّ “القاعدة هي من أكبر القواعد العسكرية للعدوان وهي منطلق لتنفيذ أهدافه العدوانية باتجاه الأراضي اليمنية”.

وقال العميد سريع: “بنك أهدافنا يتسع يوماً إثر يوم وكل أهدافنا موثقة بالصوت والصورة، وقريباً إن شاء الله سنصل إلى قاعدة المطار بالمطار والسن بالسن والعين بالعين”، وأضاف: “قادرون بفضل الله على تنفيذ أكثر من عملية في وقت واحد وفق الخيارات المتاحة وفي الزمن والوقت الذي نحدده”.

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ونصح العميد سريع النظام السعودي والإماراتي بـ”وقف العدوان وإلّا فإن لدينا مفاجئات كبيرة وضاغطة، وقادم الأيام سيكشف لهم ذلك”.

يأتي ذلك بعد 72 ساعة على شنّ هجمات جوية استهدفت مرابض ومحطات الطائرات من دون طيّار في مطار جيزان السعوديّ.