إب.. ثلاثة قتلى وجريح في حوادث أمنية بمناطق متفرقة

قتل 3 مواطنين وأصيب رابع برصاص مسلحين في حوادث جنائية متفرقة، خلال الساعات الماضية، شهدتها عدد من مديريات محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين.

مصادر محلية، أكدت لمراسل "يمن شباب نت" قيام مسلح يُدعى" جميل عبدالله خالد سنحان" ـ 25 عام ـ بقتل المواطن "شوقي ثابت صادق" ـ 38 عام ـ وأصابة المواطن "هشام فرحان أحمد قائد" ـ 48 ـ وذلك بإطلاق النار عليهما من سلاحه الشخصي في مديرية فرع العدين.

ولم تشر المصادر إلى دوافع القتل مااذا كانت جنائية ام انتهاك أمني حيث تشير بعض المصادر أن الجاني مسلح حوثي.

في غضون ذلك أقدم مسلح آخر يُدعى " س ع ا " على قتل المواطن "عفيف سفيان" في حادثة اطلاق نار في مديرية ريف إب، في خلاف شخصي نشب بينهما.

في السياق كشف مصدر أمني عن القاء القبض على الجاني " ص ص ع" بعد ساعات من ارتكاب جريمة قتل المجني عليه "بكيل صالح عبدالكريم" في مديرية حبيش شمال إب.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية والانتهاكات الأمنية، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.

