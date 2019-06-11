شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني أمام الدولار والسعودي.. (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الصرف اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 في العاصمة المؤقتة عدن العملة سعر الشراء سعر البيع Advertisements الدولار الأمريكي 567 ريال يمني 562 ريال يمني الريال السعودي 151 ريال يمني 150 ريال يمني الدرهم الإماراتي 153 ريال يمني 152 ريال يمني

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