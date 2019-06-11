قناة القطن تسجل حلقة خاصة لتحقيق "الكوكب" بطولة "حضرموت تجمعنا"

سجلت قناة القطن المحلية التي تبث عبر منظومة GN الرقمية حلقة خاصة مع فريق الكوكب بمناسبة تحقيق فريق الكوكب لبطولة حضرموت تجمعنا المشارك فيها نخبة من فرق وادي حضرموت، وستبث الحلقة خلال الأيام القادمة عبر القناة. وجاء تسجيل الحلقة في ديوان الشيخ عمر برك محيمدان بتقديم الأستاذ صلاح سالم باوزير ومشاركة الشيخ عمر برك محيمدان الرئيس الفخري لفريق الكوكب ومحمد علي الهدار رئيس الكوكب، وعارف عبدالله محيمدان وفكري يسلم بن شملة أعضاء الهيئة الإدارية للفريق والمعلق الرياضي صالح يسلم لكمان والكباتنة عبدالمنعم هندوم وسالم مطران وعسكر بافاضل. وشكرت إدارة فريق الكوكب طاقم قناة القطن ممثلة بالإعلامي جمعان بن شريشر على تسجيل الحلقة الخاصة ، وتغطية المباراة النهائية وإحتفالات الزعيم القطناوي ،كما وجهوا لهم خالص الشكر على قطع برامج القناة وبث إحتفالات الفريق عقب التتويج إلى ساعات الفجر الأولى من اليوم الثاني.

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