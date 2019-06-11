غرفة أرصاد حضرموت: لا تأثيرات للإعصار المداري "فايو" على بلادنا

قالت غرفة ارصاد حضرموت، في متابعة ورصد للحالة المدارية " فايو " في بحر العرب انه لا توجد اية خطورة على بلادنا.

وأكدت غرفة الأرصاد والانذار المبكر بساحل حضرموت الآتي:

- غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر بحضرموت في متابعة ورصد مستمرة للعاصفة المدارية "فايو" المتواجدة في بحر العرب .

- تشير اخر تحاليل الرصد السطحي الى تحرك العاصفة المدارية فايو باتجاه شمال شرق بحر العرب تحديدا منطقة جويجرات شمال الهند وباكستان بعد تعمقها الى اعصار مداري خﻻل اليومين القادمين .

- نطمئن جميع المواطنين أنه ﻻتاثيرات محتملة للإعصار المداري "فايو" على بلادنا نتيجة لتواجد كتلة هوائية حارة جافة ونشاط للرياح الموسمية في بحر العرب.