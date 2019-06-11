شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : قطيع فيلة يسير في جنازة فيل صغير (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور مؤثر لفيلة تحمل جثة طفلها الصغير وتعبر إحدى الطرق إلى الغابة.

كما أظهر الفيديو قطيعا كاملا جاء وراء الأم الثكلى بطفلها، وبدى ذلك كما الجنازة حزنا على الطفل الصغير. Advertisements ومن غير المعروف ماذا سوف تفعل الفيلة بجثة الفيل الصغير، الذي لم تتضح تفاصيل مقتله.

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