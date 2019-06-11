شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يبت في استقالة خالد اليماني ومصدر يكشف المرشح الأبرز لتولي حقيبة الخارجية اليمنية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي رفض قبول استقالة وزير الخارجية خالد اليمني.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت قناة “العربية” السعودية، إن اليماني قدم اليوم استقالته، دون التطرق إلى الأسباب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر دبلوماسي يمني (لم تسمه)، اليوم الاثنين قوله إن “استقالة الوزير اليماني مؤكدة، لكن فخامة الرئيس هادي لم يقبلها حتى الآن”.

وكان اليماني مندوباً لدى اليمن في الأمم المتحدة، وعُين في 24 مايو 2018، بقرار جمهوري من الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وزيراً للخارجية، خلفاً لعبد الملك المخلافي.

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وعن أسباب الاستقالة المفاجئة، قال المصدر لوكالة سبوتنيك “أبرزها الإبقاء على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على رأس المهمة الأممية في اليمن، وهذه إشكالية كبيرة؛ لأن إجراءاته مع الإنقلابيين أدت لإفشال اتفاق السويد”.

وأضاف المصدر “اليماني كان في الواجهة أثناء مفاوضات السويد، وهو الآن في موقف محرج بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تنفيذ”.

وعن الأسماء المطروحة لخلافة اليماني، قال المصدر “هناك حذر شديد حول طرح الأسماء، الشرعية أصبحت أمام مفترق طرق، والأمر الآن في غاية الجدية”، موضحا “في حال قبول استقالة اليماني فأعتقد أن المرشح الأقوى للمنصب هو عبد الملك المخلافي وزير الخارجية الأسبق”.

وكان الیماني في تصريحات سابقة أن أزمة اليمن تقترب من مراحلها الأخيرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وحسب “العربية”، قال اليماني في مقابلة صحفية، إن كل الأزمات عبر التاريخ انتهت وتنتهي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

وتأتي استقالة اليماني بعد ثلاثة أسابيع من اتهام الرئيس عبد ربه منصور هادي، مبعوث المنظمة الدولية إلى بلاده، مارتن غريفيث، “بالانحياز للحوثيين”، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

واعتبر هادي في الرسالة أن غريفيث “عمل على توفير الضمانات للمليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة”.