درجات الحرارة الشديدة تعرقل عمل المواطنين بلحج

تشهد مناطق عدة من لحج موجة ارتفاع كبيرة في درجات الحرارة اثرت على حياة المواطنين ومنعت كثيرين من مواصلة العمل خصوصاً في فترات الظهيرة كما وصلت تأثيراتها إلى وسائل النقل.

ويعاني سكان حوطة لحج من ارتفاع الحرارة كل صيف والذي يتزامن مع انقطاع الكهرباء بسبب زيادة نسبة الاستهلاك فضلاً عن ضعف شبكة الكهرباء الحكومية في حين يؤكد مواطنون أن السلطات لاتستعد لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة من كل عام بتحسين الخدمات.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية في العاصمة عدن من موجة حر قادمة من الجزيرة العربية مروراً بالربع الخالي تؤثر على بلادنا وتزداد الحرارة فوق معدلاتها منبها المواطنين تجنب ضربات الشمس الحارق المباشرة .

في سياق آخر فقد شهدت العاصمة عدن سيول ناتجة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة يوم السبت أدت بسقوط وفيات وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة السير بالإضافة إلى تضرر منازل ومحال تجارية.