أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الهلال الأحمر الإماراتي يطلق حملة إغاثة عاجلة باليمن
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هادي يتهم المبعوث الأممي بالتماهي مع ميليشيا الحوثي
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مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات حوثية في حجة
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