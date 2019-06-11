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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

الهلال الأحمر الإماراتي يطلق حملة إغاثة عاجلة باليمن
https://www.alyamanalaraby.com/394616

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394626 

هادي يتهم المبعوث الأممي بالتماهي مع ميليشيا الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/394629

مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات حوثية في حجة
https://www.alyamanalaraby.com/394630

عملية نوعية للجيش الوطني في صعـدة
https://www.alyamanalaraby.com/394636

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394648

أسعار الخضروات والفواكه تتباين في أسواق العاصمة صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/394650

ننشر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394649

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الثلاثاء
https://www.alyamanalaraby.com/394651

هاشتاج #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور يشعل تويتر
https://www.alyamanalaraby.com/394658

"الخليج 365" يرصد أراء المواطنين حول المنخفض الجوي بحضرموت.. استطلاع
https://www.alyamanalaraby.com/394664

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شرطة الشيخ عثمان تلقي القبض على قاتل الشاب مصايب في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394667

تشكل عاصفة مدراية شرق ‎بحر العرب قد تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى
https://www.alyamanalaraby.com/394668

التحالف العربي يطالب الأمم المتحدة بتفسير تزويدها الحوثيين بمركبات
https://www.alyamanalaraby.com/394670

التحالف العربي يكشف عن أكثر من خمسة آلاف خرق حوثي لاتفاق ستوكهولم
https://www.alyamanalaraby.com/394678

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/394686

لجنة الطوارئ بالانتقالي تلتقي إدارة المياه والصرف الصحي بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/394687

الأمم المتحدة تقدم ضمانات على غريفيث لاستمراره كمبعوث لدى اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/394688

استعدادات مبكرة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394689

عامل يمني في محل ملابس بأمريكا يصبح من الأغنياء بسبب بن لادن
https://www.alyamanalaraby.com/394690

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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