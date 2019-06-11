مراسلنا.. الجيش يشن هجوماً على مواقع المليشيا في ميمنة جبهة صرواح

شنت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الثلاثاء هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب. وقال مراسل "الخليج 365" ان قوات الجيش الوطني شنت صباح اليوم هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الانقلابية في ميمنة جبهة صرواح. وأكد المراسل ان قوات الجيش أحرزت تقدماً طفيفاً مؤكد استمرار المواجهات حتى اللحظة من كتابة الخبر وسط خسائر مادية وبشرية بصفوف المليشيا الانقلابية.



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