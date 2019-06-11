الداخلية تستأنف صرف مرتبات المتأخيرين لشهر مايو

أوضحت غرفة العمليات في قطاع الموارد بوزارة الداخلية ، في تعميم أصدرته اليوم الأثنين والمشكلة بتوجيهات من وكيل الوزارة اللواء الركن عبدالله يحي جابر، والمكلفة بالإشراف والمتابعة والتقييم لعملية صرف مرتبات شهر مايو 2019، والتي بدأت في وقت مبكر قبل اكثر من اسبوعين بأنه وتواصلا للمهام فأنها تود التوضيح بشأن ايقاف صرف المرتبات عبر مصرفي الكريمي والقطيبي منذ يوم الجمعة الماضي كمرحلة اولى، وذلك لتقييم عملية الصرف ومراجعة قوام المستلمين من القوة العاملة وحالات الوفيات والشهداء.

وأضاف التعميم بأنه وتواصلا للمهام، وتنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، ومتابعة واشراف وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية، فأنه تقرر من يوم غدا الثلاثاء 11 يونيو الجاري استئناف الصرف كمرحلة ثانية للمتأخرين عن استلام مرتباتهم لشهر مايو الماضي.

وحدد التعميم الصادر من غرفة عمليات قطاع الموارد البشرية والمالية مدة الصرف للمرحلة الثانية بمدة أقصاها ثلاثة (03) أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء وتنتهي الخميس 13 يونيو 2019م.