شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اقدم صوره لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني خلف شخصية هامه من بيت النعمان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏اقدم صورة للنائب سلطان البركاني رئيس ‎#مجلس_النواب_اليمني وهو ما يزال طفلا خلف الأستاذ عبدالرحمن النعمان .

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