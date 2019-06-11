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اليماني يؤكد استقالته وطلبه اللجوء ويكشف الأسباب ووضع شرطاً للقاء الرئيس هادي

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عدن - ياسمين التهامي - شر وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني تغريده على صفحة بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر اكد فيها استقالته. وقال اليماني في تغريدته (( قمت بواجبي على اكمل وجه وعملت بشكل وطني لأجل وطني وإنقاذ شعبنا من معاناة الحرب)).

وواصل بالقول ((نعم قدمت استقالتي وأزيد عليها أنني طلبت لجوء هنا في أمريكا بعد توارد معلومات إلي بأن هناك نوايا تحريضية داخل الرئاسة تسعى لإصدار قرار يشوه بي )).

واضاف اليماني (( إذا كان الرئيس هادي يطلبني للقاه لغرض إحراجي بتحريض من الحاقدين الذين يرمون عادة اخفاقاتهم في الميدان على الجانب الدبلوماسي فسأحضر ولكان بضمانات.)). وختم اليماني تغريدته (( أنا اديت واجبي واليوم لا يسعني العمل بعد اختطاف قرارات الحكومة من جماعة تحرض ضد كل من لم يخضع لها)

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