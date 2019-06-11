شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع في المملكة..فتاة في مقتبل العمر تلقي بنفسها من علو شاهق وتلفظ انفاسها الاخيرة في الشارع امام المارة (صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل في المملكة الأردنية الهاشمية بنبأ انتحار شابة في مقتبل العمر يومامس الاول . والقت الفتاة بنفسها من أعلى جسر عبدون في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد فشل الشرطة في ثنيها عن قرارها. وفي تفاصيل الحادثة، تلقت الشرطة بلاغًا يفيد بمحاولة فتاة في العشرينات من العمر، الانتحار من أعلى جسر عبدون. Advertisements

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