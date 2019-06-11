شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : القوات المشتركة تقترب من السيطرة على مدينة الفاخر الإستراتيجيّة..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتت القوات القوات المشتركة والمقاومةالجنوبيِّة في محور شخب ـ سُليم على بعد ثلاث كيلو مترات من مدينة الفاخر الإستراتيجيّة غرب مديرية قعطبة بعد أن أحكمت قبضتها صباح الإثنين على بلدت قفلة شخب، والدوير وقصبة الدوير وعدة مرتفعات ومواقع مهمة.

وأصبحت القوات المشتركة في هذا المحور القتالي تواجه مئات من ”فلول“ مقاتلي المليشيات الحوثية الذين يتمركزون في المنازل الآهلة بالسكان والمزارع وتمكنوا من نشر القناصة وزرعوا الألغام والعبوات الناسفة بجانب الطرقات الرئيسيّة والفرعية والمزارع لتفادي هزيمة أصبحت محتومة في هذا المحور.

ومن شأن السيطرة على مدينة الفاخر الإستراتيجيّة - ثاني أكبر مدن قعطبة -، يكتمل تأمين الشريط الشمالي الحدودي لمحافظة الضالع. وبانتزاع السيطرة على بلدة قفلة شخب وقريتي الدوير وقصبة الدوير والمرتفعات المطلة عليها من قبضة المليشيات الحوثية باتت القوات المسلحة الجنوبيِّة على مشارف مدينة الفاخر من اتّجاها الشمالي والشرقي.

وفي محور حُمر ـ باب غلق شمال قعطبة تمكنت وحدات من القوات المسلحة الجنوبيِّة التقدم كيلو مترين باتّجاه عمق بلدة ”باب غلق“ تحت غطاء نيراني من سلاح المدفعية والدروع وباتت القوات الجنوبيِّة على مشارف بلدة هجّار ومازالت المعارك مستمرة حتى ساعة كتابة الخبر.

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كما تمكنت وحدة الصواريخ الحرارية الموجه ”الكورنيت“ من تدمير منصة صواريخ للمتمردين الحوثيين كانت تستخدمها في قصف المناطق السكنية المأهولة بالسكان في الشريط الحدودي حَجْر، كما دمرت عربة بي أم بي وطقمين عسكريين كان على متنهما مدفعين 23 م/ط. وشنت مقاتلات التحالف العربي ظهر الإثنين غارات جوية مركزة طالت - أيضًا - مواقع للمليشيات في الفاخر ونقيل الخشبة والحشاء، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى منهم،

كما أسفرت الغارات المركزة عن تدمير وإحراق العديد من الآليات العسكرية ومازال طيران التحالف يحلق بعلو منخفض في العديد من الجبهات. ونجحت راجمات الصواريخ فجر اليوم الإثنين ومساء اليوم في محور (الريبي ـ عويش ـ دار السيّد) شمال الشريط الحدودي حَجْر، من تحقيق ضربات موجعة ودقيقة كبدت المليشيات الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وشهد محور (باجة ـ الجُب) معارك عنيفة واستطاع سلاح المدفعية الجنوبيِّة تدمير تحصينات ومواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي شمالي غرب باجة وجنوبي بلدة الجُب غرب مديرية قعطبة، ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات من المليشيات، وتم في هذا المحور السيطرة على منطقة المقلب ومحطة البعوة على الطريق الإسفلتي العام الرابط بين مناطق سناح ـ حَجْر مع مديرية الحشاء. وتمكنت في جبهة المشاريح ـ بتار ـ بلاد الحيقي، غرب حَجْر من صد هجوم واسع شنته المليشيات الحوثية وحققت القوات الجنوبيِّة تقدمًا بحدود ثلاثة كيلو مترات خلف منطقة بتار التابعة لمديرية الحشاء.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراجعًا ميدانيًّا كبيرًا في مختلف جبهات القتال شمال وغرب مديرية قعطبة مع تقدم كبير للقوات المسلحة الجنوبيِّة، حيثُ تلقت عناصر المليشيات الحوثية ضربات موجعة وخسائر بشرية وميدانية كبيرة. ونتيجة لتلقي المليشيات الحوثية ضربات موجعة في مختلف جبهات القتال، لجأت إلى قصف صاروخي ومدفعي للتجمعات السكنية على الشريط الحدودي حَجْر من مسافات بعيدة. وفي الجانب الصحي لازالت مستشفيات محافظة الضالع تعاني من نقص كبير في الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث وأَسرة التمديد والغرف المجهزة للعمليات الجراحية الدقيقة وسيارات الإسعاف.