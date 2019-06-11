شكرا لقرائتكم خبر عن المقدشي يقدم استقالته من منصبه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قدم محافظ ذمار المعين من مليشيات الحوثي محمد حسين المقدشي إستقالته عن منصبه وتخليه عن مسئولياته ومهامه .
وارجع المقدشي سبب إستقالتة هي وصول الأوضاع داخل ذمار لمرحلة صعبه وتوسع للفساد بشكل مهول من قبل المشرفين الحوثيين وتزايدهم داخل المحافظة في جميع مكاتب ومؤسسات الدوله وتحكمهم على قراراتها وموظفوها من المدراء والعاملين .
واشار المقدشي المستقيل ان جماعة الحوثي قامت بفرض جبايات من جميع التجار واصحاب المحلات والمهن الكبيرة والصغيرة مما اثار سخط الناس وغضبهم .
وحسب بعض المصادر فإن استقالة المقدشي تكشف حجم الخلافات في اوساط المليشيات الحوثية على الجبايات وتسلط المشرفين
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