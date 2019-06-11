شكرا لقرائتكم خبر عن العمالقة تفاجئ الجميع وتعلن اقتحام وتحرير اول مديرية في تعز شاهد الفيديو! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية، الاثنين، عن تحرير أول منطقة تتبع محافظة تعز في مديرية “ماوية” الحدودية مع الأزارق بالضالع.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية وإسناد رجال القبائل حررت قرية “الصليب” أولى قرى منطقة “باهر” التابعة لمديرية “ماوية” المحاذية لمنطقة “تورصة” بالأزارق، عقب معارك شرسة، تكبدت المليشيات خلالها خسائر فادحةً في الأرواح والعتاد

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