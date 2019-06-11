"الخليج 365" يرصد أراء المواطنين حول المنخفض الجوي بحضرموت.. استطلاع

أجرى مراسل موقع "الخليج 365" في محافظة حضرموت، استطلاعا لرصد أراء المواطنين حول الحالة الجوية التي شهدتها المحافظة مؤخرا للتعرف على أبرز الأضرار التي سببها المنخفض الجوي وانطباع المواطنين حولها.

ويقول الباحث في علوم الجغرافيا محمد الشنيني "لليمن العربي"، إن الحالة الجوية التي شهدتها بعض المناطق بساحل حضرموت لها تأثيرات جوية قد تكون حميدة في حد ذاتها؛ حيث لاحظ الجميع أن هناك فارقا ملموسا في درجة الحرارة لا سيما في وقت ذروتها.

ويضيف الشيني في سياق حديثه، أن مثل هذه الحالات تصاحبها أحيانا تغييرات مناخية غير حميدة .. لا فتا بالقول، دعونا نرجع بالذكرة لتأمل كارثة إعصار تشابلا بساحل حضرموت، فقد أدى ذلك المنخفض الغريب الى تلف الكثير من الأشجار والنباتات التي لطالما كانت حسنة ومثمرة، ولا زالت تعاني بعض النباتات في حضرموت من آثره حتى يومنا هذا.

ويشير الشاب مهدي السومحي 21 عاما، إلى أن محافظة حضرموت لم تتضرر كثيرا بفعل الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرا، ولم تكن هناك ضحايا حقيقية بل كان عدم الاحتراز وتوخي الحذر هو السبب الجوهري لوفاة بعض المواطنين.

أما السيد صلاح الحيد 59 عاما، فله منظوره الخاص الذي لا يجرؤ أحد على الخوض في نقاش معه حول الأزمات التي تشهدها المحافظة من كوارث طبيعية وغيرها.

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ويؤكد الحيد، أن ما تمر به المحافظة من كوراث ما هي الا انذارات تتواتر عليها بسبب الظلم الذي يتعرض له المواطن في حضرموت، الذي يتمثل في اختلاق بعض الأزمات من قبل فاقدي الضمير، أولئك الذين قبلوا التنازل عن مبادئهم ودس النقود السوداء في جيوبهم.

ويحذر الحيد من الاستمرار ظلم الناس، مشيرا إلى أن الله حرم الظلم على نفسه فكيف للبشر أن يظلموا بعضهم البعض؟.

وتقول الأستاذة منال خالد "لليمن العربي"، إن كثير من الناس يسألونها عن سبب تلاحق الأزمات على حضرموت وبعض المناطق المجاورة بهذه السرعة.

وتشير خالد، إلى ان هذا الأمر دفع البعض للتساؤل ما إذا كانت هذه كوارث طبيعية حقا أم انها مسيرة؟! وأبدت خالد استغرابها من هذا التفكير .. مؤكدة أنها تميل لتصديقة تارة، وتميل لاستنكاره تارة أخرى كونه امر رباني يفوق قدرة البشر.

وفي ختام جولة "الخليج 365".. نتركم متابعينا لتأمل اراء المواطنين حول الكوارث المتوارترة التي تصيب حضرموت، لا سيما أن الإدلاء الأخير يبدو مثيرا للاهتمام.