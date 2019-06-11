مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات حوثية في حجة

كثفت مقاتلات التحالف أمس الإثنين، غاراتها على تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض، شمال محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
وشنت مقاتلات التحالف 4 غارات جوية استهدفت تجمعات الميليشيا غربي مدينة حرض، ما أدى إلى تدمير عدد من عرباتها.
واستهدفت المقاتلات بغارة جوية أخرى عربة تقل عدد من عناصر الميليشيا جنوبي قرية الخادمة بمديرية عبس، بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وتزامنت الغارات، مع تحركات الميليشيا الحوثية لتعزيز عناصرها، بعد تكبدهم خسائر كبرى يوم السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.
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