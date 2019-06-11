شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية خلال الساعات القادمة منها منصب الدكتور معين عبدالملك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر خاصة ان عدد من القرارات الجمهورية سيصدرها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الساعات القادمة تشمل الخارجية والأشغال العامة والطرقات التي كان يشغلها رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، والنقل، والمياة. وأشارت المصادر ان التغييرات الجديدة تأتي في حكومة الدكتور معين عبدالملك استجابة لرئيس الوزراء وفق تفاهمات مؤكدة عودة مراد الحالمي إلى وزارة النقل، ونصر طه مصطفى وزيراً للخارجية.

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