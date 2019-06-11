شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة مثيرة سبقت استقالة وزير الخارجية اليماني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كان وزير الخارجية خالد اليماني قد قام بنشر اخر تغريدة مثيرة له قبل تسريب خبر استقالته اليوم.

ونشر اليماني في اخر تغريدة له مطلع شهر يونيو الجاري، صورة دون تعليق لمبنى برج الحرية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبحسب المصادر يعتزم اليماني تقديم اللجوء لأمريكا.

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