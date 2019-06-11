الرئيس هادي يصدر قرارات هامة خلال الساعات القليلة المقبلة

افادت مصادر ان عدد من القرارات الجمهورية سيصدرها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الساعات القادمة تشمل الخارجية والأشغال العامة والطرقات التي كان يشغلها رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، والنقل، والمياة.

وأشارت المصادر ان التغييرات الجديدة تأتي في حكومة الدكتور معين عبدالملك استجابة لرئيس الوزراء وفق تفاهمات مؤكدة عودة مراد الحالمي إلى وزارة النقل، ونصر طه مصطفى وزيراً للخارجية.