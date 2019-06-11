شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الشرعية يفاجأ " بن زايد " بطرح ثلاثة ملفات شائكة يتصدرها الخلافات مع الرئاسة والسيطرة الإماراتية الغير معلنة على الموانيء واستحقاقات إعادة الاعمار ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين 10 يونيو/حزيران، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أول زيارة له إلى دولة الإمارات منذ تعيينه.

ووفقا لوكالة الأنباء "سبأ" فقد جرى خلال اللقاء بحث جهود وآليات تنسيق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات والقطاعات على مختلف المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية وغيرها.

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وذكرت الوكالة، أن اللقاء تطرق إلى الدور الإماراتي الفاعل على الصعيدين العسكري والإنساني، وذلك في إطار مشاركة دولة الإمارات بتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وخوض معركة المصير المشترك والقضاء على انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية واستعادة مؤسسات الدولة للشرعية تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وسلط اللقاء الضوء أيضاً على احتياجات ومتطلبات جهود التعافي الاقتصادي، والتركيز على المشاريع ذات الأولوية التي من شأنها المساهمة في دوران عجلة التنمية ومواصلة عملية تطبيع الحياة العامة من أجل خدمة كافة اليمنيين بدون استثناء بمختلف محافظات الجمهورية بالمجالات التنموية ولا سيما في القطاعات الحيوية بينها النفط والمعادن وإعادة تصدير الغاز المسال والطاقة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات المتصلة بالبنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وغيرها من الخدمات للمواطنين.

وحضر اللقاء من الجانب اليمني وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، ووزير النفط والمعادن أوس العود، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ونائب وزير المالية سالم بن بريك والسفير اليمني لدى الإمارات فهد المنهالي.