شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل جديدة عن استقالة “اليماني” ودور الاخوان المسلمين في ذلك.. وما هو موقف الرئيس هادي من استقالة وزير خارجيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر حكومية يمنية لـصحيفة«البيان» الإماراتية تفاصيل جديدة عن تقديم وزير الخارجية خالد اليماني استقالته من منصبه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي لم يبت فيها حتى مساء اليوم.

وقالت المصادر إن الاستقالة جاءت على خلفية ملف الحديدة وفشل الأمم المتحدة في تطبيق اتفاق استوكهولم ومحاولة تحميل الوزير مسؤولية كل ذلك، لكن مصادر رئاسية رجحت أن يرفض الرئيس هادي الاستقالة.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام يمنية نقلاً عن مصادر حكومية أن استقالة الوزير سببها رفضه أن يكون شماعة لتحميله مسؤولية فشل اتفاق السويد، وما آلت إليه الأوضاع في الحديدة، وأن تيار جماعة «الإخوان» داخل الشرعية يريد تحميل اليماني المسؤولية عن ما ترتب عليه اتفاق السويد وما وصلت إليه الجهود من أفق مسدود.

وأشارت إلى أن اليماني رفض الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه لن يكون مطية، وفضل الاستقالة بدلاً من الاستمرار في منصبه.