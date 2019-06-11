شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن الورطة التي وقع فيها وزير الخارجية خالد اليماني وكانت سببا في تقديم استقالته وتقديم اللجوء إلى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة قبل قليل عن تقديم وزير الخارجية خالد اليماني استقالته من منصبه بعد الورطة التي وقع فيها مع الحوثيين وفشل اتفاق ستوكهولم . وذكرت المصادر أن الاتقاق الذي وقعه اليماني مع الحوثيين وفشل فشلا ذريعا كان آخر فرصة للسلام مع الميليشيات الانقلابية مما حذا باليماني إلى تقديم الاستقالة والاعتزال عن العمل السياسي " آسفا " بذات الوقت على فشل الاتفاق . وأشارت المصادر لعدن نت أن اليماني قرر اللجو إلى نيويورك

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