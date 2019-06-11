التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين حوثيتين استهدفا المنشآت المدنية بالمملكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال العقيد المالكي إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافها وأعمالها العدائية اللامسؤولة.

وأكد أن التحالف العربي لديه الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ونجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، الإثنين الماضي، في إسقاط وتدمير طائرة مسيرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

كما أعلن التحالف العربي، الشهر الماضي، تدمير طائرة بدون طيار تحمل متفجرات أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مطار الملك عبدالله بجازان.