شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. إيران تعلنها مدؤية : بتوجيه اقوى ضربة للسعودية وتهديد مباشر يخالف كل التوقعات وهذا ما سيحث باليمن خلال ايام ..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت وكالة إخبارية إيرانية مقربة من الحرس الثوري، السعودية إلى "ترجيح العقل" وانهاء حربها في اليمن، متوعدة بإسقاط طائرات التحالف الذي تقوده وسحب البساط من تحت أقدامه "قريبا".

وقالت وكالة أنباء "فارس" في تحليل بعنوان "أنصار الله تقترب من مرحلة كسر العظم مع السعودية" بثته، اليوم، إنه "بعد استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، سنشهد قريبا توالي اسقاط طائرات التحالف السعواماراتي، وسحب البساط من تحت اقدامه".

وتتهم السعودية ايران بدعم وتمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ونقل تقنيات أسلحة متطورة إليها، في حين تنفي ايران باستمرار هذه الاتهامات.

وأضافت "فارس": "الآن فإن المفروض من السعودية، أن ترجح جانب العقل، وتنهي هذا العدوان الذي لا يعود بالفائدة لا عليها ولا على أي احد"، لافتة إلى أن من أسمتها بـ"المقاومة" وصلت اليوم او توشك الى مرحلة كسر العظم مع السعودية"، حسب تعبيرها.

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ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابهم على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وزعمت وكالة "فارس" أن الرياض بذلت محاولات محمومة من اجل إظهار ميليشيا الحوثي على أنها تهدد أمن دول الخليج والامن القومي العربي والدولي، معتبرة أنها تريد بذلك "حشر هذه الحركة وحلفائها في الزاوية الحرجة، أو تريد ان تضفي الشرعية على عمليات القصف واستهداف البشر والحجر في اليمن".

وقالت وكالة فارس إن مراهنة السعودية والامارات، على تفوقهما الجوي في حرب اليمن "سينتهي قريبا"، مشيرة إلى تصريحات وزير الدفاع في حكومة الحوثيين [غير معترف بها دوليا] اللواء محمد ناصر العاطفي، "الوصول الى المرحلة الاخيرة من تجهيز وتطوير المنظومة الدفاعية الجوية وانها ستدخل الخدمة في اقرب وقت".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.