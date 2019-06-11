شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت مصاب بـ‘‘الزهايمر’’ قريبًا .. سارع بالتخلص منها فورًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتضمن أعراض مرض فقدان الذاكرة المعروف بـ"الزهايمر"، صعوبة التركيز وتقلب المزاج، والارتباك بشكل مستمر، ولكن يمكن للإنسان التعرض للإصابة بالمرض إذا شعر بشيء ما غريب في أذنيه؟

"الخرف" هو الاسم الذي يطلق على مجموعة الأعراض المرتبطة بانخفاض مستمر في وظائف المخ، حيث يعاني حوالي 850 ألف شخص بالمملكة المتحدة من مرض الزهايمر، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي اكسبريس".

وتتضمن أعراض الزهايمر أيضًا سوء التقدير، وعدم المرونة في التعامل، ومكافحة الشخص للعثور على الكلام المناسب الذي يجب عليه التفوه به.

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وأوضحت مجموعة من العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 24% من الأشخاص الأصحاء، أي أنه كلما كان ضعف السمع أسوأ، كلما زاد خطر الإصابة بالزهايمر.

وأضاف أخصائي السمع "مايك سكوت" في حديثه لـ"ديلي اكسبريس"، أنه يجب على الأشخاص فحص آذانهم كل عام مرة واحدة على الأقل، للتعرف على مدى تعرضهم للإصابة بفقدان السمع، كما أن اكتشاف تلك الحالات مبكرًا، قد يساعد على منع حدوث مشاكل في المستقبل.

وأكد العلماء عدم فهم الارتباط الدقيق بين فقدان السمع ومرض الزهايمر، وقد يكون السبب في ذلك هو تغير في وظائف المخ.