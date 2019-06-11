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إنزال مناقصة من مصافي عدن لشراء ديزل لمحطات الكهرباء

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة مصافي عدن، امس الإثنين، عن إنزال مناقصة لشراء 42 الف طن من مادة الديزل، لتموين محطات توليد الكهرباء.

 

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ونصت المناقصة على أن تكون العروض المقدمة بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت.

 

واشترطت المناقصة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل الديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب أو الجمارك إضافة إلى أي التزامات أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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