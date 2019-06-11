شكرا لقرائتكم خبر عن إنزال مناقصة من مصافي عدن لشراء ديزل لمحطات الكهرباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة مصافي عدن، امس الإثنين، عن إنزال مناقصة لشراء 42 الف طن من مادة الديزل، لتموين محطات توليد الكهرباء.

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ونصت المناقصة على أن تكون العروض المقدمة بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت.

واشترطت المناقصة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل الديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب أو الجمارك إضافة إلى أي التزامات أخرى.