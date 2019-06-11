شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فضيحة مدوية للرئيس "الدنبوع " بعد لقائه بمبعوثة الامين العام للامم المتحدة ..مدير مكتب الرئيس ينشر الفضيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة مدوية للرئيس هادي كشف مدير مكتبه عبد الله العليمي عن نتائج لقاء الدنبوع بالسيدة روزماري وعن تراجع هادي عن موقفه من المبعوث الاممي

⭕ ‏اكدت السيدة روز ماري على انها ستظل على اتصال مستمر مع الحكومة لضمان سير خطوات السلام وفقاً للمرجعيات والاتفاقات والتأكد من تطبيق القرارات الدولية .

كما ثمنت جهود الحكومة في التعاطي المسؤول والإيجابي مع جهود الأمم المتحدة.

⭕‏ تلقى فخامة الرئيس ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بالتزام المبعوث الخاص بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني وأن تطبيق اتفاق استكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة.

⭕ ‏اللقاء الذي جرى اليوم بين فخامة الرئيس ونائبه مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السيدة روزماري ديكارلو كان لقاء بناء ومثمرا وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام ومجمل الملاحظات على ما تم والعودة الى التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم