شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا كان مصير الفنانة اليمنية بطلة مسلسل ‘‘العاصوف’’ على MBC ؟ بعد احتراق منزلها في السعودية.. وبيان رسمي للسلطات (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض منزل الفنانة السعودية ذات الأصول اليمنية ريماس منصور، في الرياض للحريق، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "سناب شات"، للنيران وهي تشتعل في منزلها تستغيث برجال الدفاع المدني.

وقالت ريماس في الفيديو، إن شقتها تعرضت للحريق بسبب ماس كهربائي، ورغم اتصالها بالمطافئ، إلا أنها لم تصل لمنزلها بعد ساعة كاملة من إبلاغها عن الحريق، الأمر الذي تسبب في هروب كل سكان العمارة خوفًا من امتداد الحريق.

وفي أول تعليق لها بعد التعامل مع الحريق قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "احترق بيتي الحمد لله على كل حال والحمد لله أن أمي بخير يالله لك الحمد وأتمنى من الدفاع المدني يسوون تطبيق سرعة الإنقاذ والإطفاء ساعة لين جو ساعة وحنا ندق والجيران يدقون محد وصل احترق قلبي والبيت ينحرق ومحد يطفي الله ستر ولطف والحمد لله على سلامة كل جيراني".

بدوره فند الدفاع المدني في الرياض، اتهام الفنانة ريماس منصور لفرق الإطفاء بالتأخر في الوصول إلى المنزل، مبينًا بأن أولى الفرق وصلت بعد 9 دقائق من بلاغ الحريق.

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وقال الرائد محمد عيد العتيبي نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق عند الساعة 2 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى عند الساعة 2.15.

ونقل موقع ”سبق“ المحلي عن العتيبي قوله إن ”الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز“.

وأضاف بأنه ”ومن خلال المعاينة اتضح أن سبب الحريق ناتج عن تماسّ كهربائي في سلك المكيف“، داعيًا إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنيًا السلامة الجميع.

وجاء توضيح الدفاع المدني بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن ادّعاء ريماس تأخر وصول فرق الدفاع المدني إلى منزلها خلال تعرضه للحريق.