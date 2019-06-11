شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اليمنية تعلن عن موقف طاريء وغير متوقع من المبعوث الأممي وتوقعات بتراجع اليماني عن استقالته (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الرئاسة اليمنية التمديد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومنحه فرصة أخيرة فيما رجحت مصادر مطلعة تراجع وزير الخارجية " خالد اليماني " عن استقالته التي قدمها للرئيس " هادي".

جاء ذلك في تغريدات نشرها عبدالله العليمي مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل قليل على صفحته في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد" ـ وجاء فيها :

اللقاء الذي جرى اليوم بين فخامة الرئيس ونائبه مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السيدة روزماري ديكارلو كان لقاء بناء ومثمرا وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام ومجمل الملاحظات على ما تم والعودة الى التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم".

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وأضاف العليمي في تريده أخرى "تلقى فخامة الرئيس ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بالتزام المبعوث الخاص بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني وأن تطبيق اتفاق استكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة".

وتابع في تغريدته الثالثة قائلا "اكدت السيدة روز ماري على انها ستظل على اتصال مستمر مع الحكومة لضمان سير خطوات السلام وفقاً للمرجعيات والاتفاقات والتأكد من تطبيق القرارات الدولية، كما ثمنت جهود الحكومة في التعاطي المسؤول والإيجابي مع جهود الأمم المتحدة".

جاء ذلك بعد ساعات من اعلان وزير الخارجية خالد اليماني استقالته من منصبه .