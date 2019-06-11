شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر دبلوماسي يحسم الجدل ويكشف بالاسم عن وزير الخارجية الجديد عقب استقالة اليماني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر دبلوماسي يمني عن الأسماء المطروحة لخلافة وزير الخارجية المستقيل، خالد اليماني.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر قوله إن "هناك حذرًا شديد ًاحول طرح الأسماء المرشحة لخلافة اليماني، مشيرًا إلى أن الشرعية أصبحت أمام مفترق طرق، والأمر الآن في غاية الجدية".
وأوضح المصدر أنه "في حال قبول استقالة اليماني فأعتقد أن المرشح الأقوى للمنصب هو عبد الملك المخلافي وزير الخارجية السابق".
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