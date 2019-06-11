شكرا لقرائتكم خبر عن طائرتين بدون طيار تخترق الجواء السعودية .. وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تتصدي وتجعلهن رماد في سماء خميس مشيط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط. الإخبارية

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