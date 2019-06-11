شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو... مشاجرة عنيفة وتمزيق ملابس بين زوجين على طريق سريع .. وهذا ما صنعته الزوجة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مشاجرة عنيفة بين رجلين على طريق سريع بولاية “كاليفورنيا” الأمريكية، وذلك بعد أن قام أحدهما باعتراض الآخر بسيارته على الطريق مما أدى إلى انتظار كلاهما على جانب الطريق. وخرج كلا الرجلان من سيارتهما ودخلا في جدال طويل مع بعضهما البعض، قبل أن تشب بينهم معركة طاحنة بينهما ، حيث بدأ الرجلان في توجيه اللكمات لبعضهما البعض، وشرعة زوجة أحدهما في التعلق بشعر ابنة الآخر.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المرأة كانت ضخمة وقوية، حيث أنها تمكنت من إسقاط الفتاة على الأرض بكل سهولة، وأخذت في توجيه اللكمات القاسية إلى وجهها، قبل أن تمزق ملابسها أمام المتواجدين في الشارع. وانتهى مقطع الفيديو بتوجه الرجل وابنته إلى سيارتهما، وقد أشارت الصحيفة أنه لم يتم تحديد هوية المتشاجرين، ولم يتم الإعلان عما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء من جانب الشرطة الأمريكية.