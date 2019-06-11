شكرا لقرائتكم خبر عن حرب مدمرة تلوح في الأفق .. ودولة عظمى تهدد بقصف إسرائيل وتدمير أسلحتها والأخيرة تبدأ أول هجوم جوي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الشركة الإسرائيلية IAI إعلانًا برسوم متحركة خلال معرض للدفاع في الهند، عن طائرة إسرائيلية بدون طيار متفجرة تدعى "ميني هاربي" وأطلق عليها ضمن وسائل الإعلام اسم قاتل S300 ,S400.

وعرضت الشركة المصنعة مقطع فيديو يبين كيف دمرت الطائرة المسيرة رادارًا ثابتًا يشبه إس 300 وإس 400.

ونشرت الوكالة الروسية سبوتنيك تقريرًا عنها بأسئلة طرحتها على مدير مركز تحليل التجارة العالمية بالأسلحة إيغور كوروتشينكو، مقرّه بروسيا.

حيث صرح إيغور أن منظومات الدفاع الجوي الروسية إس 300 وإس 400 قادرة على تدمير الطائرات الإسرائيلية المدمرة.

وأضاف إيغور أنّ أنظمة التحكم بالرادار قادرة عن الكشف عن أي نوع من الأهداف حتى لو كان تصميمه استخدم بتكنولوجيا التخفي أو صغيرة الحجم، فصواريخ المنظومة قادرة على استهداف الطائرات المسيرة من هذا النوع وهو هدف ليس صعبًا.

وأردف الخبير العسكري أنّ إسرائيل تعاني من عقدة سماها النقص العسكري منذ أن ظهرت منظومات الدفاع الجوي الروسي إس 300 وإس 400 في سوريا.

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وتابع: الجيش الإسرائيلي لم يعد قادرًا على ضرب أهداف في سوريا دون عقاب لأنه يعرف الرد الكبير من منظومتي إس 300 وإس 400.

وبين إيغور أنّ الفيديو المعلن يعكس عقدة نقص إسرائيل لأنه عبارة عن رسوم متحركة يعبر من خلالها

عن قدرته على استهداف منظومتي الدفاع الجوي الروسية إس 300 وإس 400 وهذا غير حقيقي.

وعلقت وكالة الأنباء الروسية أنّ هذا الإعلان ترويج رخيص من قبل إسرائيل.

ويجدر بالذكر أنّ الطائرة تزن حوالي 45 كغ ورأسها الحربي 8 كغ ويصل مداها إلى 100 كم.