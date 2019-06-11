عمال النظافة يرفعون عشرات الأطنان من مخلفات عيد الفطر بالمكلا

رفع عمال مشروع نظافة المكلا عشرات الأطنان من القمامة والمخلفات من الحدائق والمتنزهات والشوارع الرئيسية خلال فترة العيد بمدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت .
وقال مدير مشروع نظافة المكلا المهندس " أيمن علي " أن مشروع نظافة المكلا بذل جهودًا غير عادية في تنظيف وتحسين الشوارع الرئيسية والمتنزهات ورفع المخلفات منها ، مؤكدًا مواصلة عمال النظافة في أعمال رفع المخلفات من الحدائق والمتنزهات والشوارع الرئيسية التي انتشرت خلال إجازة عيد الفطر .
وأكد أنه خلال اليوم الأول فقط من أيام عيد الفطر تم رفع عدد كبير من المخلفات ونقلها إلى المكب الخاص لجمع المخلفات فيه "المقلب" ، وواصل العمال أداء مهامهم خلال اليومين الثاني والثالث ليزيد عدد المخلفات والتراكمات التي تم جمعها إلى عشرات الأطنان .
وأوضح ، أن أكثر المناطق التي شهدت تراكمات للقمامة والمخلفات هي منطقة الشرج كونها تشهد كثافة سكانية كبيرة ، مشيرًا إلى أنه تمت هيكلة منظومة النظافة بهدف القضاء على الشكاوى من انتشار القمامة ، مع تكثيف حملات رفع القمامة بصفة منتظمة ومستمرة، وذلك عن طريق فريق عمل النظافة من عمال وسائقين وسيارات وكافة المعدات المتوفره .
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