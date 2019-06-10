وصول أولى طائرات الجسر الاغاثي الجوي إلى مطار عدن من تحالف دعم الشرعية

وصلت الى مطار عدن الدولي مساء اليوم اولى طائرات الجسر الاغاثي الجوي المقدم من تحالف دعم الشرعية في اليمن للمتضريين من المنخفض والامطار الغزيرة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة .

وحملت الطائرة التي كان في إستقبالها بمطار عدن الدولي محافظ عدن احمد سالم ربيع ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي على متنها مساعدات غذائية وايوائية .

وعقب وصول الطائرة اشاد محافظ محافظة بجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في دعم واغاثة الشعب اليمني.. مثمنا اهتمام فخامة رئيس الجمهورية الذي وجه بميزانية اضطرارية لاغاثة المتضريين ودولة رئيس الوزراء لمتابعته المستمرة للاعمال الاغاثية ورفع الاضرار الناجمة عن العاصفة المطرية .

بدوره اعتبر نائب وزير الصناعة والتجارة وصول هذه الطائرة ضمن الجسر الجوي، تاكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .. مؤكدا اهتمام الحكومة برفع وازالة كل الاضرار التي خلفتها العاصفة المطرية .

من جانبه قال مدير مكتب البرنامج السعودي بالمهرة عبد الهادي بن جبران ان وصول هذه الطائرة يعتبر بداية للجسر الجوي للاغاثة الذي سيستمر حتى تنتهي الاضرار الناجمة عن الامطار الغزيرة .