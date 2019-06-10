«حسين لقور» لـ استقالة «خالد اليماني» أحد مظاهر الإرتباك بالشرعية

علق المحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان، على قرار استقالة وزير الخارجية «خالد اليماني» من منصبه.
وقال" حسين لقور" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365": أعتقد أن حالة الإرتباك الذي تعاني منه حكومة شرعية الرئيس هادي في إدارتها للعمل السياسي والدبلوماسي وحتى الإداري تنعكس على أداء المسؤولين في الشرعية.
وأضاف: أن استقالة «خالد اليماني» أحد مظاهر هذا الإرتباك بعد ما جرى في السويد قبل ستة أشهر من إتفاق ثبت الإنقلابيين كطرف في الصراع وليس جهة خارجة عن الدولة.
وأوضح المحلل السياسي الجنوبي: تناولت بعض التقارير أنه بعد الحملة على وزير الخارجية من قبل أطراف في الشرعية استبق هو الأمر و قرر الإستقالة قبل الإقالة.
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