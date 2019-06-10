الثقافة تبحث ادراج الدان الحضرمي ضمن قائمة اليونيسكو

تجري وزارة الثقافة تحضيرات لتنظيم جلسات فنية لعدد من فرق الدان الحضرمي ضمن مشروع اعداد ملف فن الدان لإدراجه ضمن قائمة اليونيسكو للفنون الشعبية غير المادية للبشرية، الذي تعمل الوزارة على اعداده.

وأوضح وزير الثقافة مروان دماج، ان الجلسات الفنية التي ستعقد على هامش الندوة الثقافية الدولية لفن الدان التي تنظمها الوزارة ومنظمة اليونيسكو في القاهرة، تشارك فيها ثلاث فرق فنية شعبية مهتمة بتقديم فن الدان الحضرمي بصوره التقليدية كما تعارف عليها ابناء وادي حضرموت.. وفق "سبأ".

حيث ستقدم كلا من فرقة الغناء للدان الحضرمي بتريم الوان من فن الدان المعلوي، فيما ستقدم فرقة ملتقى فن الدان بسئون لون فن الدان الحدري ، على ان تقدم فرقة الموسيقى بوادي العين العديد من نماذج الدان المتعددة كالدان البدوي والشبواني والمشقاصي ودان الهبيش التي اشتهرت به العديد من مناطق وادي وساحل حضرموت وبعض مناطق شبوه وأبين.

وستقدم خلال الندوة العديد من اوراق العمل من قبل باحثين وخبراء دوليين مهتمين بالغناء والموسيقى اليمنية وفي مقدمتهم الدكتور جون لامبيرت والدكتورة شهرزاد قاسم، والدكتورة نجوى عذرا، والدكتورة جابرولا براون، وممثل اليمن في اليونيسكو الدكتور احمد الصياد والدكتور نزار غانم والدكتور سمير مقراني والدكتورة آنا بوليني.

وستتناول أوراق العمل فن الدان من عدة محاور بهدف استكمال متطلبات الملف الذي تعمل عليه وزارة الثقافة بغرض تقديمة لمنظمة الثقافة والعلوم اليونسكو، بغرض ضمه ضمن القائمة التمثيلية العالمية للفنون الشعبية غير المادية للبشرية.