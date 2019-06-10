شاهد.. رئيس الوزراء يناقش مع ولي عهد أبوظبي المستجدات اليمنية

التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية نقل رئيس الوزراء، تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس دولة الإمارات - رئيس الوزراء - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي - نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال لقاء رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مع الشيخ محمد بن زايد، بحث جهود وآليات تنسيق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات والقطاعات على مختلف المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية وغيرها، وفي مقدمتها مستجدات الساحة اليمنية والتطورات المتصلة بمواجهة انقلاب ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، واستمرار تعنت الميليشيات الانقلابية وإهدار فرص السلام ومضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني نتيجة الانتهاكات والممارسات الحوثية الإجرامية بحق المواطنين وما آلت إليه من تدمير مقومات البلاد.

كما تطرق اللقاء إلى الدور الإماراتي الفاعل على الصعيدين العسكري والإنساني، وذلك في إطار مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وخوض معركة المصير المشترك والقضاء على انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية واستعادة مؤسسات الدولة للشرعية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وتم التطرق أيضا إلى مناقشة آفاق وجهود السلام في اليمن والمعوقات والعراقيل المتعمدة التي تضعها الميليشيات عقبة أمام محطات السلام المختلفة وآخرها تلكؤ تلك الميليشيات أمام تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة واتفاق الأسرى وغيرها من الاتفاقيات التي تمت بإشراف أممي ودولي.

Advertisements

وجرى أيضا خلال اللقاء مناقشة حجم المعاناة الإنسانية ومعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها فئات وشرائح واسعة من اليمنيين، وغيرها من الجهود التي من شأنها التخفيف من تفاقم المشكلات الإنسانية وتوفير المتطلبات الإنسانية الضرورية التي تشكل أولوية قصوى لحياة الكثير من اليمنيين.

وسلط اللقاء الضوء أيضاً على احتياجات ومتطلبات جهود التعافي الاقتصادي، والتركيز على المشاريع ذات الأولوية التي من شأنها المساهمة في دوران عجلة التنمية ومواصلة عملية تطبيع الحياة العامة من أجل خدمة كافة اليمنيين بدون استثناء بمختلف محافظات الجمهورية بالمجالات التنموية ولا سيما في القطاعات الحيوية بينها النفط والمعادن وإعادة تصدير الغاز المسال والطاقة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات المتصلة بالبنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وغيرها من الخدمات للمواطنين.

حضر اللقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، ووزير النفط والمعادن أوس العود، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ونائب وزير المالية سالم بن بريك والسفير اليمني لدى الإمارات فهد المنهالي.

حضر اللقاء من الجانب الاماراتي ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وممثل الحاكم في منطقة العين سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ورئيس ديوان ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ووزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي والسفير الإماراتي لدى الجمهورية اليمنية سالم خليفة الغفلي.