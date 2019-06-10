شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الشخصية السياسية البارزة التي سيتم تعيينه خلفاً لليماني (الإسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن ترتيبات تجري لاختيار بديل لوزير خارجية حكومة هادي خالد اليماني.

ورصدت “الحياة اليمنية” منشورات لصحفيين مقربين من الرئاسة اليمنية تفيد باختيار السفير اليمني لدى واشنطن احمد عوض بن مبارك لخلافة اليماني في حال قبل هادي الاستقالة.

واعلنت قناة العربية صباح اليوم نقلا عن مراسلها في واشنطن طلال الحاج خبر استقالة اليماني من منصبه.

وعيّن اليماني في 24 مايو 2018، بقرار جمهوري ي، وزيرا للخارجية، خلفا لعبد الملك المخلافي.