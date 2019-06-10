شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهاااااام..الحوثيين يباغتون الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده بهذا التعليق الصادم بشأن استقالة وزير الخارجية خالد اليماني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الحوثيون، الاثنين 10 يونيو/حزيران، على استقالة وزير الخارجية في الحكومة ”الشرعية“ المعترف بها دوليا، ورئيس وفدها التفاوضي في محادثات السويد، خالد اليماني.

واعتبر القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي استقالة اليماني ”مسرحية مفضوحة للضغط على المبعوث الأممي مارتن غريفيث“ الذي كان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد اتهمه قبل أسابيع بـ”الانحياز للحوثيين“.

وأكدت مصادر رفيعة في الحكومة المعترف بها يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران 2019، استقالة وزير خارجيتها وكبير مفاوضيها خالد اليماني، غداة وصول مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو الى الرياض في مسعى لاحتواء الازمة الحكومية مع مبعوث المنظمة الدولية الى اليمن مارتن جريفيث.

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وقالت المصادر ان الاستقالة كانت على طاولة رئيس الحكومة معين عبد الملك، والرئيس عبدربه منصور هادي منذ مساء التاسع من يونيو 2019. ولم يتحدث الوزير اليماني وهو أحد مهندسي اتفاقات غامضة رعتها الامم المتحدة في السويد نهاية عام 2018، حول أسباب استقالته المفاجئة، لكن المصادر الحكومية قالت انها على علاقة بالانحياز الاممي الى جماعة الحوثيين في تفسير تفاهمات استوكهولم وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة.

وكان خالد اليماني قد شغل منصب وزير الخارجية في مايو 2018، خلفا للوزير عن التيار الناصري عبد الملك المخلافي الذي أعفي من منصبه بعد انهيار مفاوضات سلام طويلة رعتها الامم المتحدة في الكويت.

اللملك سلمان على استقالة وزير الخارجية خالد اليمانين

