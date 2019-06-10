شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل : وزير الخارجية اليمني يكشف حقيقة استقالته المفاجئة ومصادر مطلعة تتحدث عن خلافات طارئة داخل الشرعية ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة بريطانية اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 م بأن وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني قد قدم استقالته من منصبة للرئيس «هادي».

وذكرت صحيفة"إندبندنت" البريطانية بأن وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني قد أكد لها في تصريح صحفي أنباء استقالته من منصبة .

وعن أسباب الإستقالة أوضحت الصحيفة بأن اليماني أجاب قائلاً:"لا أريد الحديث في الوقت الحالي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية مطلعة قولها بأن "استقالة وزير خارجية اليمن خالد اليماني مرتبطة بخلافات داخل مؤسسة الشرعية حول التعاطي السياسي والدبلوماسي مع غريفيث"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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وكانت وسائل إعلام يمنية وعربية قد تناقلت اليوم الإثنين خبر استقالة الوزير اليماني، دون تأكيد رسمي.

وتأتي أنباء الخلافات حول غريفيث داخل الشرعية اليمنية مع إعلان الأمم المتحدة الجمعة أنّ مساعدة أمينها العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو ستتوجه إلى الرياض في زيارة تستمر اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء للبحث خصوصاً في الوضع في اليمن، في زيارة تأتي بعد الانتقادات الحادّة التي وجّهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى المبعوث الأممي إلى بلاده.

وقالت الأمم المتحدة إنّ ديكارلو ستلتقي خلال زيارتها إلى الرياض "مسؤولين سعوديين ويمنيين لمناقشة قضايا السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوضع في اليمن".

وتأتي زيارة ديكارلو إلى الرياض بعد ثلاثة أسابيع من اتّهام الرئيس اليمني مبعوث المنظمة الدولية إلى بلاده مارتن غريفيث بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.