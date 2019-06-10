شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار .. امام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديث سعر الصرف من محلات الصرافة مع ختام اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019 العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 560 564 Advertisements الريال السعودي 143 146 الدرهم الإماراتي 145 148 اليورو الأوروبي 606 619 الجنيه الاسترليني 690 707

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