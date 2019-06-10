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الريال اليمني يواصل الانهيار .. امام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية

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عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديث سعر الصرف من محلات الصرافة مع ختام  اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019

العملة سعر البيع   سعر الشراء

الدولار الأمريكي` 560 564

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الريال السعودي     143 146

الدرهم الإماراتي   145 148

اليورو الأوروبي   606 619

الجنيه الاسترليني  690 707

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