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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الكشف عن ابرز المرشحين لحقيبة وزارة الخارجية اليمنية - الاسم والصورة



كشفت مصادر متطابقة ‏ان رئاسة الجمهورية لم تعلق على استقالة وزير الخارجية خالد اليماني بالقبول او الرفض لكن التكهنات تشير لرفض الاستقالة التي ارتبطت ارتباط وثيق بين التطور اللافت، وبين أزمة الحكومة مع الأمم المتحدة، إذ جاء الإعلان عنها بالتزامن مع توجه مساعدة غوتيريس إلى الرياض، حيث من المقرر أن تلتقي روزماري ديكارلو مع الرئيس هادي ومسؤولين سعوديين للتباحث بشأن الأزمة التي برزت بين الشرعية والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إذ إن الحكومة ترفض استقبال الأخير، ومنحته الشهر الماضي "فرصة نهائية"، بعد ان اتهمته بارتكاب تجاوزات على ضوء التطورات المرتبطة باتفاق استوكهولم بشأن مدينة وميناء الحديدة غربي البلاد.

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المصادر أشارت لموقع هنا عدن الإخباري الى ان المرشح لحقيبة الوزارة هو سعادة السفير الدكتور شائع محسن الزنداني بصفته ابن الدبلوماسية

‏وكفاءة وإدارة وخبرة ومسيرة حافلة بالنجاح ومحل اجماع لاخلاف ولاجدل عليه

من هو السفير شائع الزنداني ؟؟؟؟

الدكتور شايع محسن الزنداني في سطور

المولد والنشأة

والسفير شايع محسن الزنداني، من مواليد مديرية جحاف ـ محافظة الضالع، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، ودكتوراه فخرية في العلاقات الدولية والسياسية.

النشاط الدبلوماسي

شغل العديد من المهام الرفيعة في السلك الدبلوماسي على مدى 38 عام، وعمل نائبا لوزير الخارجية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو اليمن الجنوبي قبل الوحدة ، وبعد الوحدة سفيراً لليمن لدى بريطانيا، و ايطاليا من العام 2006 وحتي العام 2010، ومن 2010 إلى 2014 سفيراً للأردن. كما عمل سفير غير مقيم لدى اليونان ، وألبانيا ، وصربيا، وفي بعثات اليمن في العراق وجنيف.

وهو من الشخصيات الدبلوماسية التي ايدت الثورة الشبابية الشعبية بداية العام 2011 وكان حينها سفيرا لليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية.